I titoli di Sky Tg24 del 1 novembre: edizione delle 19

Oltre 200 morti e 120.000 sfollati per l'alluvione che ha colpito l'area di Valencia in Spagna. Non si fermano le ricerche dei dispersi. L'allerta ora si sposta in Andalusia. Bombe su Beirut e Gaza, non si fermano i raid israeliani. Situazione nella striscia apocalittica, denuncia l'Onu. Massima allerta per la risposta iraniana a Israele. A 4 giorni dal voto per la Casa Bianca sondaggi in bilico e dati sull'occupazione in calo. Trump attacca Liz Cheney schierata con Kamala Harris: "bisognerebbe spararle". Il naufragio del Bayesian, oggi nuove ispezioni nel relitto "affondato perché lasciati i portelloni aperti" dice l'armatore che contesta la ricostruzione del New York Times. Alle 21 su Sky Tg24 inizia Feedback, il nuovo programma di approfondimento con reportage, ospiti e numeri. Argomento della prima puntata il dossier sulla sanità. MotoGP in Malesia, nella notte in diretta su Sky le qualifiche. Cancellata per le vittime dell'alluvione la gara di Valencia. Formula 1, Norris vola nelle libere in Brasile. Serie A, gli anticipi Udinese-Juventus e Monza- Milan aprono l'undicesima giornata. Domenica occhi puntati al Maradona per Napoli-Atalanta. Lunedì chiude Lazio-Cagliari. Dalle 21:15 su Sky il gran finale di "Hanno ucciso l'uomo ragno" la serie ispirata alla storia degli 883. Negli ultimi due episodi rivivremo la loro estate magica, quella del '92,.