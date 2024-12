I titoli di Sky TG24 del 10 dicembre 2024 - edizione h13

Si aggrava il bilancio dell'esplosione nel deposito Eni di Calenzano, ritrovati i corpi dei tre dispersi. Salgono a cinque i morti. Si indaga sulle cause. Nei video i momenti del boato. La Siria del dopo Assad. "Non avanzeremo verso Damasco" assicura Israele e smentisce carri armati alle porte della capitale. La Turchia lavora a una transizione interna. Netanyahu a processo, sospeso però per urgenti impegni di Governo, l'udienza per corruzione al premier israeliano che si è sempre difeso dalle accuse parlando di congiura. Manovra, al via l'esame in Commissione, polemiche per lo stop alle multe ai no vax nel Milleproroghe. Sciopero, Salvini convoca i sindacati per lo stop previsto venerdì. La morte di Ramy dopo un inseguimento nel quartire Corvetto di Milano, altri due Carabinieri indagati per depistaggio e favoreggiamento. Un militare già sotto indagine. È accusato di omicidio di primo grado il killer del manager di New York. Preso in Pennsylavania, armato, con documenti falsi un manoscritto contro le assicurazioni sanitarie. Il presidente del Brasile, Lula, operato d'urgenza per un emorragia intracranica. Nel primo bollettino diffuso le sue condizioni risultano stabili, ma resta in terapia intensiva. Stasera torna la Champions su Sky. L'Atalanta ospita il Real Madrid, l'Inter di Inzaghi in trasferta contro i Bayer Leverkusen. In serie A l'Udinese ritrova i tre punti a Monza.