I titoli di Sky TG24 del 10 dicembre: edizione delle 19

Trovato il corpo dell'ultimo operaio disperso nell'esplosione del deposito ENI di Calenzano, le vittime salgono a cinque, la Procura indaga le cause del disastro. Nuovo incidente sul lavoro nel tratto ciociaro della A1, un operaio di 39 anni muore travolto da un autoarticolato mentre impegnato in lavori di manutenzione. Condannati a pene dagli 11 ai 16 anni i tre scafisti del naufragio avvenuto nel febbraio 2023 a Cutro, morirono 94 persone fra cui 35 bambini. "Toglieremo i servizi di sicurezza, aboliremo la legge antiterrorismo" promette il neo Premier siriano Bashir, resterà in carica fino a marzo, il G7 chiese rispetto per le minoranze. Compare oggi in Corte Luigi Mangione, il giovane killer del manager ucciso a New York, arrestato ieri, avrebbe usato una pistola assemblata in casa, la Polizia in allerta per il rischio emulazione. Confermato lo sciopero nazionale di venerdì 13 dicembre, braccio di ferro tra il sindacato USB e il Ministro Salvini che ha firmato la riduzione a quattro ore. Raggiunto l'accordo tra Stellantis e il fornitore Trasnova, stop ai licenziamenti di 249 lavoratori contratti rinnovati per altri 12 mesi, a Sky Tg24 la soddisfazione del Ministro Urso. Champions League VI giornata, questa sera due super sfide Sky: Inter- Bayern Leverkusen e Atalanta- Real Madrid, domani in campo Juventus- Bologna.