I titoli di Sky TG24 del 10 gennaio 2024, edizione ore 8

Roghi fuori controllo a Los Angeles. Almeno 10 morti e 180 mila sfollati. Anche i divi di Hollywood in fuga slittano le nomination degli Oscar. Distrutto l'iconico Sunset Boulevard. Meloni in conferenza stampa. Difende il patron di Space X, esclude il rimpasto e sul 2027 dice "Non so se mi ricandido". Critiche le opposizioni: “Parla di Musk e non degli italiani. Blitz di Zelensky a Roma. Il presidente ucraino: "Insieme verso una pace giusta", Palazzo Chigi ribadisce il sostegno a 360°. Trump fa sapere: "Putin vuole incontrarmi, stiamo organizzando". Cecilia Sala racconta la sua prigionia: "Non mi hanno spiegato perché sono finita in cella" ". Caso Abedini ancora aperto mercoledì prossimo l'udienza della Corte d'Appello. Oggi primo “venerdì nero” dell’anno. Sciopero di treni, aerei e scuola. Intanto sulle pensioni retromarcia dell'Inps dopo le simulazioni con i nuovi requisiti. Per Copernicus il 2024 è stato l'anno più caldo da quando ci sono le rilevazioni scientifiche e il primo a superare la soglia critica del grado e mezzo. Torna la serie A alle 20:45 la sfida Lazio-Como domani 4 partite Empoli-Lecce, Udinese-Atalanta, il derby Torino Juventus alle 20:45 Milan Genoa live su Sky Sport Uno. In esclusiva la serie in otto episodi: M - Il Figlio del Secolo. Tratta dal bestseller di Antonio Scurati con Luca Marinelli. Ogni venerdì in prima serata su Sky Atlantic.