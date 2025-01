I titoli di Sky TG24 del 10 gennaio, edizione delle 19

Los Angeles brucia ancora, gli incendi sulle colline sono ormai fuori controllo almeno 10 morti e 180000 sfollati stato d'allerta in tutta la California. Le principali Agenzie Scientifiche mondiali lanciano l'allarme: "Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato il primo a superare la soglia critica del grado e mezzo". Processo Stormy Daniels Donald Trump condannato ma non subirà alcuna pena, al Presidente eletto degli Stati Uniti non sarà comminata neanche una multa. Kallas a tutto campo a Sky Tg24: "Mantenere buone relazioni con l'Europa è nell'interesse del Presidente americano" dice l'Alto Commissario Europeo agli Affari Esteri. Il Governo impugna il terzo mandato scontro nel CDM con la Lega sul caso Zaia e il Governatore della Campania De Luca attacca: "Hanno paura degli elettori". L'inchiesta sulla morte di Ramy al vaglio degli inquirenti la relazione dei Vigili Urbani sul possibile contatto tra la moto e l'auto dei Carabinieri. Svolta nella morte del 17 enne avvenuta a Campi Bisenzio il 29 dicembre scorso arrestati tre giovani, sono accusati dell'omicidio di Maati MoubaKir. In esclusiva su Sky la serie in otto episodi "M il figlio del secolo" tratta dal Best Seller di Antonio Scurati con Luca Marinelli ogni venerdì in prima serata su Sky Atlantic.