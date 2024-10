I titoli di Sky Tg24 del 10 ottobre, edizione delle 14

Medio Oriente, le truppe israeliane colpiscono due basi italiane Unifil sud del Libano, almeno due feriti, nessun connazionale coinvolto. Colpita una scuola a Gaza, 28 morti. L'uragano Milton si abbatte sulla Florida, declassato a categoria 1, ma i rischi restano elevati. Si contano le prime vittime, tre milioni senza elettricità. Tour euroepo di Zelensky, incontro a Londra con Starmer, poi a Parigi, da Macron, questa sera a Roma vedrà Meloni e domani l'incontro con Papa Francesco. Inchiesta della Procura di Bari, un ex dipendente di Banca Intesa spiava i conti correnti della premier di altri politici. "Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano", commenta Meloni. La scrittrice sudcoreana Han Kang si aggiudica il Nobel per la letteratura 2024. L'autrice è conosciuta per il titolo "La vegetariana", edito in Italia da Adelphi. Tennis, Sinner non si ferma più, a Shanghai il numero uno del mondo liquida Medvedev in due set e vola in semifinale. Nadal intanto annuncia il suo ritiro. Nations League, questa sera all'Olimpico di Roma l'Italia di Spalletti affronta Belgio, senza Lukaku e De Bruyne. Tra gli azzurri la novità Daniel Maldini. X Factor 2024, ultimi due bootcamp. I giudici Paola Iezzi e Manuel Agnelli dovranno scegliere le proprie squadre. L'appuntamento è su Sky uno dalle 21:15.