I titoli di Sky TG24 del 12 ottobre: edizione delle 13

12 ore fa

Nella Striscia di Gaza tra le macerie entrano gli aiuti umanitari. Preparativi per il rilascio degli ostaggi israeliani. Polemiche sui nomi dei prigionieri palestinesi. Venti Leader mondiali attesi domani a Sharm el-Sheikh con Trump per la cerimonia per la pace in Medio Oriente. Speciale con dirette e ospiti su Sky TG24. Ci sia una pace giusta e duratura, dice Papa Leone XIV durante l'Angelus a San Pietro. Poi rinnova il suo appello al dialogo anche per la guerra in Ucraina. Confessa il presunto killer del ventunenne ucciso in pieno centro a Palermo. Il giovane aveva cercato di fermare un pestaggio davanti al locale di famiglia. Toscana al voto per le Regionali. Oggi seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Affluenza in calo, al 9:95%. Gli instant poll domani su Sky TG24. A Parma settantacinquesima giornata per le vittime di incidenti sul lavoro. Messaggio di Mattarella: il numero di morti e infortuni drammaticamente alto, sicurezza, diritto inalienabile. Addio a Diane Keaton, icona del cinema americano. Musa di Woody Allen, aveva 79 anni. Ha recitato in oltre 70 film. Premio Oscar con Io e Annie nel '78. L'Italia vince 3 a 1 in Estonia, ma la qualificazione diretta ai Mondiali resta un miraggio. Martedì a Udine la sfida con Israele travolto 5 a 0 dalla Norvegia capolista del girone.

