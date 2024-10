I titoli di Sky TG24 del 12 ottobre, edizione delle 13

In Medio Oriente, non si fermano le operazioni israeliane a Gaza e in Libano. Tel Aviv ordina di evacuare i villaggi nel sud. Fanno discutere anche gli attacchi alle basi Unifil. "È inaccetabile", dice la Premier Meloni. "Aspettiamo risposte dall'inchiesta" rilancia Tajani. Macron e Sanchez chiedono lo stop alla fornitura di armi all'esercito israeliano. Il Ministro Giorgetti torna a tranquillizzare sulla prossima Manovra: "Non ci saranno nuove tasse". Poi avverte: "Taglino anche i misteri o interverrò io" dice. Le parole dell'ad di Stellantis, Tavares, infiammano lo scontro. "La crisi è colpa sua" accusa Salvini. Per il Presidente di Confinustria, Orsini, è una pazzia chiedere altri aiuti. L'inchiesta di Bari sui conti spiati di ministri e politici. Per la procura l'ex bancario non avrebbe agito da solo. Controllati anche i movimenti delle carte di credito. Un tragico incidente questa mattina sulla Palermo-Sciacca. Tre morti nello scontro frontale fra due auto, rimasti gravemente feriti anche tre bambini ricoverati in codice rosso in ospedale. I Campi Flegrei. Test sui piani di intervento per il rischio vulcanico. Oggi le prove di evacuazione della popolazione in tutta l'area coinvolta da eventi sismici. Il tennis, a Shanghai Sinner batte il ceco Mahach e vola in finale. In campo Djokovic e nella semifinale contro l'americano Fritz, il vincente sfiderà il numero uno italiano.