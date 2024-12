I titoli di Sky TG24 del 13 dicembre 2024, edizione ore 13

Disagi per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. Coinvolti trasporti, sanità, scuola e pubblica amministrazione. Ripercussioni in particolare sulle linee ferroviarie. Autonomia differenziata, politica in fermento dopo l'ok della Cassazione al referendum abrogativo. Ruffini lascia l'Agenzia delle Entrate e il centrosinistra pensa a lui come nuovo federatore. Primo venerdì in Siria dopo la caduta del regime. Trovata una fossa comune vicino Damasco. Reportage di Sky Tg24 all'interno della prigione di Sednaya. Il centrista Francois Bayrou è il nuovo primo ministro della Francia. Da Macron l'incarico per formare il nuovo governo di Parigi. Anche il primo neonato di Traversetolo sarebbe nato vivo. La mamma dei due bambini sepolti in giardino, ora agli arresti domiciliari, rischia l'accusa di duplice omicidio. Migranti, la nave Geo Barents lascia il Mediterraneo centrale. Medici Senza Frontiere annuncia la fine delle operazioni in polemica con il decreto Piantedosi. Questa sera ore 21 torna su Sky Tg24 "Feedback". In questa seconda puntata parliamo del dissesto idrogeologico del nostro territorio. En plein delle italiane in Europa e Conference League: Roma e Lazio che battono Braga e Ajax, Fiorentina a valanga contro il Lask. E questa sera torna la Serie A con Empoli-Torino.