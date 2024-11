I titoli di Sky TG24 del 13 novembre, edizione delle 13

Dopo le parole di Musk contro i Giudici arrivano quelle di Mattarella che dice: "Bisogna rispettare la nostra sovranità, l'Italia sa badare a se stessa". Il patron di X insiste: "No all'autocrazia". Corruzione, turbativa d'asta frode e altri reati indagine della Guardia di Finanza sul rifacimento delle strade di Roma e sui fondi per il Giubileo diversi gli indagati. Meloni alla Plenaria della COP29 assicura che: "L'Italia continuerà a dare il suo contributo ma non c'è un'unica alternativa ai combustibili fossili", il Papa intanto chiede di agire in fretta per l'ambiente. Oggi alla Casa Bianca l'incontro tra Biden e Trump, il Presidente eletto prosegue con la composizione della sua squadra: Musk a capo del Dipartimento per l'Efficienza Governativa. Le sirene d'allarme in funzione in tutta l'Ucraina per un nuovo attacco russo pioggia di missili su Kiev incontro a Bruxelles tra Blinken e il Segretario della NATO. A Roma due medici sono stati indagati per la morte di una 22 enne siciliana deceduta dopo una rinoplastica in una clinica privata. La vittima aveva scelto la struttura sul web. Ondata di maltempo sulla Sicilia, nubifragi e allagamenti nel catanese e nel messinese, disagi a Giarre, decine gli interventi dei Vigili del Fuoco. ATP Finals, Sinner batte anche Fritz e consolida la leadership nel girone, domani la sfida con Medvedev che potrebbe gia regalare la semifinale all'azzurro, ore decisive per Ranieri alla Roma.