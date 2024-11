I titoli di Sky TG24 del 13 novembre, edizione delle 8

COP29 a Baku Meloni alla Plenaria: "L'Italia continuerà a dare il suo contributo ma al momento non ci sono alternative ai combustibili fossili". La squadra di Trump, Musk Capo del nuovo Dipartimento per l'Efficienza Governativa, Rubio Segretario di Stato, Waltz alla Sicurezza Nazionale oggi il Tycoon vede Biden. Il miliardario di Tesla protagonista anche in Italia, è polemica dopo le sue parole contro i Giudici italiani, per le toghe: "Lede la sovranità dello Stato". Scontro tra i partiti. Slitta il voto su tutti i sei Vice Presidenti della Commissione, Fitto: "Sono qui per rappresentare l'Europa" Fratelli d'Italia voterà SI al bis di Von der Leyen. Allarme anti aereo in tutta l'Ucraina esplosioni a Kiev contraerea in azione missione di Blinken a Bruxelles, vedrà il Segretario della NATO Rutte. Arrestato il ragazzo che ha aggredito il Primario del pronto soccorso di Lamezia Terme, a Roma muore una ragazza dopo l'operazione al naso il medico scelto su TikTok. ATP Finals Sinner vince in due set contro Fritz e consolida la leadership nel girone, domani la sfida con Medvedev decisiva per conquistare la semifinale. Sensualità, bellezza, inclusione presentato il calendario Pirelli 2025 curato dal fotografo americano Ethan James Green tra i 24 ritratti anche quello di Elodie.