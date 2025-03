I titoli di Sky TG24 del 14 marzo, edizione delle 8

Putin alza la posta sulla tregua e fissa le sue condizioni. Trump risponde: "Parole promettenti ma incomplete". Zelensky non gli crede e accusa: "Vuole distruggere l'Ucraina". La Farnesina convoca l'ambasciatore russo a Roma dopo l'ennesimo attacco a Mattarella. Riarmo europeo: Maggioranza divisa cerca una risoluzione unitaria. Schlein chiede un chiarimento politico nel PD. La Casa Bianca minaccia di imporre dazi del 200% su vini e champagne prodotti in Europa. La misura come ritorsione per le tariffe contro i superalcolici prodotti negli Stati Uniti. Maltempo al Centro-Nord. Forti piogge nella notte in Emilia-Romagna. Cresce il livello dei fiumi. Oggi è allerta rossa. Arancione invece in Toscana. Scuole chiuse in diversi Comuni. Resta la paura ai Campi Flegrei dopo la scossa di ieri. Il Sindaco di Napoli avvisa: "Nessun danno strutturale". Oggi scuole chiuse. Il Ministro Musumeci firma lo stato di mobilitazione. Il delitto di Garlasco, prelevato il DNA di Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. L'esito entro un mese. "Le indagini sono una macchinazione", accusa il suo legale. Papa Francesco al Gemelli, dopo un mese di ricovero le sue condizioni restano stazionarie nell'ambito di un quadro complesso ma sta rispondendo alle terapie. In Europa League la Lazio conquista i quarti e sfiderà il Bodo Glimt. Fuori la Roma. In Conference la Fiorentina vince 3 a 1 e passa il turno. Stasera torna la Serie A, alle 20:45 Genoa-Lecce. .