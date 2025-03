In Toscana è stato aperto lo scolmatore dell'Arno a Pontedera per ridurre la piena del fiume e alleggerire la pressione su Pisa. Si tratta della prima apertura dal 2022. Lo scolmatore è un'infrastruttura strategica della Regione, progettata per diminuire la portata dell'Arno nel Pisano, con opere di presa a Pontedera e sbocco a mare a Calambrone. Intanto, in alcuni comuni il livello del fiume ha raggiunto il secondo livello di guardia.