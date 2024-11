I titoli di Sky TG24 del 14 novembre: edizione delle 13

Dopo il monito del Presidente Mattarella, Meloni chiama Musk e il miliardario corregge il tiro. Il consulente del fondatore di Tesla a SKY Tg24 dice: "Non voleva ledere la sovranità italiana". Intanto in Europa è stallo sulla nomina dei vicepresidenti dopo i veti incrociati tra i popolari e socialisti. A forte rischio la nomina di Fitto. Ursula von der Leyen è in grande difficoltà. Stati Uniti verso una transizione ordinata e pacifica. Trump è al lavoro sulla squadra di Governo. Rubio Segretario di Stato. Gaetz alla Giustizia. E per i Repubblicani maggioranza anche alla Camera. La ragazza morta dopo una rinoplastica. Domani ci sarà l'autopsia. Nuove accuse per i due chirurghi. "La pubblicità è libera, ma il cittadino deve verificare", lo dice l'Ordine dei Medici. L'ondata di maltempo in Sicilia. Danni e disagi nel catanese. In Spagna scende l'allarme per una nuova Dana a Valencia. Dopo l'alluvione di ieri a Malaga 3.000 persone evacuate. C'è la Nations League. Questa sera a Bruxelles la Nazionale che sfida il Belgio di Lukaku. E poi c'è un'allerta a Parigi per la partita Francia-Israele. Ranieri intanto torna sulla panchina della Roma. ATP Finals su SKY. Questa sera 20:30 il match tra Sinner e Medvedev. L'azzurro potrebbe già conquistare la semifinale. Poi c'è anche la MotoGp, nel weekend Martin e Bagnaia si giocano il Mondiale. Stasera torna X Factor, quarto live show, doppia eliminazione tra gli artisti in gara, grandi cover. Appuntamento 21:15 su SKY Uno.