I titoli di Sky TG24 del 14 novembre: edizione delle 8

"L'Italia sa badare a se stessa". Mattarella replica all'attacco di Musk. Meloni chiama il patron di Tesla che frena: "Rispetto il Presidente, spero di incontrarlo". È rottura sulle nomine europee. Muro contro muro tra Popolari e Socialisti. Stallo totale sulla nomina di Fitto. A rischio la nuova Commissione di Ursula von der Leyen. Trump completa la sua squadra. Rubio confermato Segretario di Stato. Alla Casa Bianca l'incontro con Biden. Il Presidente eletto ribadisce di volere una transizione ordinata. Manovra, imprese soddisfatte dopo l'incontro con il Governo. Giorgetti conferma l'impegno di ridurre le tasse al ceto medio. E' legge il Decreto contro le violenze sui sanitari. La ragazza di 22 anni morta dopo un intervento di rinoplastica a Roma. Indagati due medici di una clinica privata, padre e figlio. La vittima si è sentita male dopo l'anestesia. In Sicilia si contano i danni dopo il nubifragio in provincia di Catania. Torna la paura anche in Spagna, allarme per una nuova Dana a Valencia. A Malaga 3.000 persone evacuate. La Nazionale stasera sfida il Belgio in Nations League. Allerta a Parigi per Francia-Israele. Ranieri torna sulla panchina della Roma, oggi ufficialità e primo allenamento. Tennis, attesa per la sfida Sinner-Medvedev alle ATP Finals. In palio la semifinale. Alle 20.30 live su SKY Sport. MotoGp, nel weekend si assegna il titolo di Campione del Mondo.