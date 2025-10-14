I titoli di Sky TG24 del 14 ottobre 2025 - edizione h19

00:01:38 min
|
2 ore fa

Esplosione in un casolare nel veronese: morti 3 carabinieri, 15 i feriti. Possibile accusa di strage per i 3 fratelli che occupavano l'immobile. Lutto nazionale e funerali di stato per le vittime. Caso Garlasco, Mario Venditti davanti al Riesame di Brescia. L'ex procuratore accusato per corruzione in atti giudiziari a SKY TG24 dice: "Su di me solo illazioni, mai preso soldi". Femminicidio Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia al processo d'Appello. In una lettera inviata alla Procura generale l'assassino scrive: "Sono pentito, accetto l'ergastolo". Resa dei conti a Gaza. Uccisi 7 collaborazionisti palestinesi. Hamas annuncia che questa sera restituirà solo altri 4 corpi degli ostaggi morti. Israele in risposta non riapre il valico di Rafah. Il Papa al Quirinale da Mattarella. Per il Capo dello Stato nella Striscia di Gaza l'unica soluzione è: "Due popoli e due stati". Il Pontefice chiede risposte urgenti alle sofferenze del mondo. Il crollo del Morandi. La Procura chiede 18 anni e 6 mesi per l'ex AD di Autostrade, Castellucci. Secondo l'accusa: "Per la gravità delle condotte si merita il massimo della pena". Secondo il nuovo rapporto Istat in Italia ci sono quasi 6 milioni di persone che vivono in povertà assoluta. In gran parte si tratta di cittadini stranieri. Alle 20:45 a Udine la Nazionale Italiana sfida Israele per approdare ai play-off delle qualificazioni ai mondiali. In città è in corso una manifestazione pro-Palestina. .

Controlli NOE, ripulivano rifiuti tossici con false certificazioni ambientaliControlli NOE, ripulivano rifiuti tossici con false certificazioni ambientali
cronaca
Controlli NOE, ripulivano rifiuti tossici con false certificazioni ambientali
00:00:36 min
| 47 minuti fa
pubblicità
Soccorso alpino aiuta due alpinisti sul Dente del GiganteSoccorso alpino aiuta due alpinisti sul Dente del Gigante
cronaca
Soccorso alpino aiuta due alpinisti sul Dente del Gigante
00:00:19 min
| 2 ore fa
ERROR! Delitto Cechettin, Turetta scrive ai giudici e rinuncia all'appelloERROR! Delitto Cechettin, Turetta scrive ai giudici e rinuncia all'appello
cronaca
Delitto Cecchettin, Turetta a giudici: "Rinuncio ad appello"
00:01:36 min
| 1 ora fa
Esplosione Verona, un anno fa la minaccia dei fratelli Ramponi di far esplodere il casolareEsplosione Verona, un anno fa la minaccia dei fratelli Ramponi di far esplodere il casolare
cronaca
Esplosione Verona, un anno fa la minaccia dei fratelli Ramponi di far esplodere il casolare
00:01:44 min
| 3 ore fa
Timeline, l'esplosione di un casolare nel veronese e la morte di 3 carabinieriTimeline, l'esplosione di un casolare nel veronese e la morte di 3 carabinieri
cronaca
Timeline, l'esplosione di un casolare nel veronese e la morte di 3 carabinieri
00:24:23 min
| 3 ore fa
Timeline, l'educazione finanziaria nelle scuole e Generazione sottovoceTimeline, l'educazione finanziaria nelle scuole e Generazione sottovoce
cronaca
Timeline, l'educazione finanziaria nelle scuole e Generazione sottovoce
00:25:03 min
| 3 ore fa
ESTR PAPA GUERRA TG1410071ESTR PAPA GUERRA TG1410071
cronaca
Il Papa: "Impegnati per la pace, promuovendo la giustizia"
00:00:50 min
| 4 ore fa
Mobilitazione ex Ilva, giovedì si fermano tutti gli stabilimenti del gruppoMobilitazione ex Ilva, giovedì si fermano tutti gli stabilimenti del gruppo
cronaca
Mobilitazione ex Ilva, giovedì si fermano tutti gli stabilimenti del gruppo
00:01:25 min
| 4 ore fa
ERROR! Delitto di Garlasco, Venditti: sono distrutto, mai preso soldiERROR! Delitto di Garlasco, Venditti: sono distrutto, mai preso soldi
cronaca
Delitto Garlasco, Venditti: sono distrutto, mai preso soldi
00:02:36 min
| 4 ore fa
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-RomaAtterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
cronaca
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
00:00:47 min
| 5 ore fa
Atterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsiAtterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsi
cronaca
Atterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsi
00:01:21 min
| 5 ore fa
ERROR! Verona, carabinieri feriti 7 dimessi dall'ospedaleERROR! Verona, carabinieri feriti 7 dimessi dall'ospedale
cronaca
Verona, carabinieri feriti 7 dimessi dall'ospedale
00:00:43 min
| 5 ore fa
Controlli NOE, ripulivano rifiuti tossici con false certificazioni ambientaliControlli NOE, ripulivano rifiuti tossici con false certificazioni ambientali
cronaca
Controlli NOE, ripulivano rifiuti tossici con false certificazioni ambientali
00:00:36 min
| 47 minuti fa
Soccorso alpino aiuta due alpinisti sul Dente del GiganteSoccorso alpino aiuta due alpinisti sul Dente del Gigante
cronaca
Soccorso alpino aiuta due alpinisti sul Dente del Gigante
00:00:19 min
| 2 ore fa
ERROR! Delitto Cechettin, Turetta scrive ai giudici e rinuncia all'appelloERROR! Delitto Cechettin, Turetta scrive ai giudici e rinuncia all'appello
cronaca
Delitto Cecchettin, Turetta a giudici: "Rinuncio ad appello"
00:01:36 min
| 1 ora fa
Esplosione Verona, un anno fa la minaccia dei fratelli Ramponi di far esplodere il casolareEsplosione Verona, un anno fa la minaccia dei fratelli Ramponi di far esplodere il casolare
cronaca
Esplosione Verona, un anno fa la minaccia dei fratelli Ramponi di far esplodere il casolare
00:01:44 min
| 3 ore fa
Timeline, l'esplosione di un casolare nel veronese e la morte di 3 carabinieriTimeline, l'esplosione di un casolare nel veronese e la morte di 3 carabinieri
cronaca
Timeline, l'esplosione di un casolare nel veronese e la morte di 3 carabinieri
00:24:23 min
| 3 ore fa
Timeline, l'educazione finanziaria nelle scuole e Generazione sottovoceTimeline, l'educazione finanziaria nelle scuole e Generazione sottovoce
cronaca
Timeline, l'educazione finanziaria nelle scuole e Generazione sottovoce
00:25:03 min
| 3 ore fa
ESTR PAPA GUERRA TG1410071ESTR PAPA GUERRA TG1410071
cronaca
Il Papa: "Impegnati per la pace, promuovendo la giustizia"
00:00:50 min
| 4 ore fa
Mobilitazione ex Ilva, giovedì si fermano tutti gli stabilimenti del gruppoMobilitazione ex Ilva, giovedì si fermano tutti gli stabilimenti del gruppo
cronaca
Mobilitazione ex Ilva, giovedì si fermano tutti gli stabilimenti del gruppo
00:01:25 min
| 4 ore fa
ERROR! Delitto di Garlasco, Venditti: sono distrutto, mai preso soldiERROR! Delitto di Garlasco, Venditti: sono distrutto, mai preso soldi
cronaca
Delitto Garlasco, Venditti: sono distrutto, mai preso soldi
00:02:36 min
| 4 ore fa
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-RomaAtterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
cronaca
Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
00:00:47 min
| 5 ore fa
Atterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsiAtterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsi
cronaca
Atterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsi
00:01:21 min
| 5 ore fa
ERROR! Verona, carabinieri feriti 7 dimessi dall'ospedaleERROR! Verona, carabinieri feriti 7 dimessi dall'ospedale
cronaca
Verona, carabinieri feriti 7 dimessi dall'ospedale
00:00:43 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità