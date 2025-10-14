I titoli di Sky TG24 del 14 ottobre 2025 - edizione h19

Esplosione in un casolare nel veronese: morti 3 carabinieri, 15 i feriti. Possibile accusa di strage per i 3 fratelli che occupavano l'immobile. Lutto nazionale e funerali di stato per le vittime. Caso Garlasco, Mario Venditti davanti al Riesame di Brescia. L'ex procuratore accusato per corruzione in atti giudiziari a SKY TG24 dice: "Su di me solo illazioni, mai preso soldi". Femminicidio Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia al processo d'Appello. In una lettera inviata alla Procura generale l'assassino scrive: "Sono pentito, accetto l'ergastolo". Resa dei conti a Gaza. Uccisi 7 collaborazionisti palestinesi. Hamas annuncia che questa sera restituirà solo altri 4 corpi degli ostaggi morti. Israele in risposta non riapre il valico di Rafah. Il Papa al Quirinale da Mattarella. Per il Capo dello Stato nella Striscia di Gaza l'unica soluzione è: "Due popoli e due stati". Il Pontefice chiede risposte urgenti alle sofferenze del mondo. Il crollo del Morandi. La Procura chiede 18 anni e 6 mesi per l'ex AD di Autostrade, Castellucci. Secondo l'accusa: "Per la gravità delle condotte si merita il massimo della pena". Secondo il nuovo rapporto Istat in Italia ci sono quasi 6 milioni di persone che vivono in povertà assoluta. In gran parte si tratta di cittadini stranieri. Alle 20:45 a Udine la Nazionale Italiana sfida Israele per approdare ai play-off delle qualificazioni ai mondiali. In città è in corso una manifestazione pro-Palestina. .