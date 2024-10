I titoli di Sky TG24 del 14 ottobre: edizione delle 8

Tank d'Israele entrano in una postazione UNIFIL, 15 caschi blu feriti. Drone di Hezbollah buca le difese: morti 4 soldati israeliani. Raid anche su una scuola a Gaza. Per l'ONU "gli attacchi contro l'UNIFIL potrebbero essere crimini di guerra". Meloni sente Netanyahu: "Aggressioni inaccettabili". Il Premier israeliano chiede il ritiro della missione. Scontro nella Maggioranza sugli extraprofitti. La Lega insiste per tassare le banche. Forza Italia frena. Manovra, domani in CdM il documento programmatico di bilancio. La Cina avvia esercitazioni militari intorno a Taiwan. "E' un severo avvertimento all'indipendenza di Taipei", avverte Pechino. La condanna degli Stati Uniti: "Rischio escalation". Uomo armato di fucile e pistola arrestato vicino al comizio di Trump a Coachella in California. Aveva con se un pass falso, fa parte di un gruppo di estrema destra. Oggi l'udienza di convalida del fermo del 19enne accusato dell'omicidio a Rozzano. Lui si difende: "Non credevo di aver ucciso". Avrebbe accoltellato per un paio di cuffiette. Riuscito alla perfezione il quinto test per la navicella Starship: 7 minuti dopo il lancio, il mega-razzo di SpaceX è atterrato sulla stessa piattaforma in Texas. Tennis, Jannik Sinner inarrestabile: trionfa al Master 1000 di Shanghai battendo Djokovic in 2 set. Nations League, Udine blindata per la partita di stasera Italia-Israele.