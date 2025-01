I titoli di Sky TG24 del 14/1/2025, edizione delle 8

Negoziati a Doha, svolta per la liberazione degli ostaggi e la tregua a Gaza. Per Biden siamo sul punto di veder realizzata l'intesa. Attesa per la risposta di Hamas. Los Angeles, prosegue senza sosta la lotta contro il fuoco e la ricerca dei dispersi. Danni per 250 miliardi di dollari. Allerta per ritorno di forti venti. Cortei per Ramy, 60 persone identificate negli scontri. Governo studia scudo penale per agenti in servizio. Oggi il voto di quattro giudici costituzionali. Assolto Alex Pompa nell'appello bis, uccise il padre a coltellate per difendere la madre e se stesso. Ora cercherò il mio posto nella società, le parole del giovane. Doppio femminicidio a Modena. 30 anni di carcere e niente ergastolo per Salvatore Montefusco, per i giudici ha agito spinto da motivi umanamente comprensibili. Increduli i parenti delle vittime. La morte di Oliviero Toscani, oggi i funerali in forma privata poi la cremazione al cimitero di Livorno, da 2 anni soffriva di una malattia incurabile, aveva 82 anni. Australian Open, vittoria per Berrettini, sconfitta per Nardi. Serie A, Monza vs Fiorentina 2 a 1. Oggi su Sky due recuperi, Como vs Milan e Atalanta vs Juventus. E' tornato protagonista de "I delitti del barlume". L'attore Filippo Timi si racconta a Stories, appuntamento stasera alle 21 su Sky TG24.