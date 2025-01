I titoli di Sky Tg24 del 15 gennaio, edizione delle 8

Gaza, ore decisive per la tregua. Intesa in tre fasi. Si aspetta la risposta di Hamas. Blinken: "L'autorità nazionale palestinese guidi con l'ONU il dopoguerra". Arrestato il presidente sudcoreano Yoon. Si è rifiutato di testimoniare. È sotto processo per impeachment, lo scorso 3 dicembre aveva tentato invano di imporre la legge marziale. Los Angeles, il vento fa paura e si temono nuovi roghi. 14 arresti, tre per incendio doloso, alcuni per vandalismo e furto. 25 morti. Oltre 100.000 le persone ancora senza casa. Appello al Governo italiano dei genitori di Alberto Trentini, il cooperante arrestato il 15 novembre in Venezuela. Portava aiuti ai disabili, non si hanno più notizie. Caos treni: prima al Sud, poi un guasto alla linea elettrica di Termini. Schlein attacca: "Meloni e Salvini paralizzano l'Italia". L'AD di Ferrovie si difende: "Non è un disastro". Tensioni nella maggioranza sul DDL Sicurezza, la Lega contro le modifiche. Ambientaliste denunciano d'essere state costrette a spogliarsi in Questura a Brescia. Abusi sugli alunni, arrestata insegnante di sostegno a Castellamare di Stabia. A dicembre i genitori l'avevano aggredita a scuola. “Giustizia è fatta”, dice la mamma di uno dei bambini. Serie A, Milan-Como 2-1, pareggiano Atalanta e Juventus. Stasera Inter-Bologna. Berrettini, Musetti, Sonego e la Paolini avanzano agli Australian Open. E domani tocca a Sinner.