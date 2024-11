I titoli di Sky TG24 del 15 novembre 2024 - edizione h19

"Ho promulgato leggi che non condividevo" dice Mattarella all'evento dei Giovani Editori. "Non affidarsi al web come fosse un medico di fiducia tra i moniti del Capo dello Stato. Scontri a Torino, tra studenti e polizia: quindici agenti feriti. "Certa politica smetta di giustificare le violenze "- dice Meloni. Vicini ai poliziotti colpiti, replica Schlein. La guerra in Ucraina. Il cancelliere tedesco Scholz chiede a Putin di ritirarsi e negoziare. "Solo mantenendo le nuove realtà territoriali"-replica il Presidente russo. Confessa il figlio della donna ritrovata morta nel giardino di casa nel tarantino. Nell'interrogatorio ha raccontato di aver usato due coltelli e di aver pianificato l'omicidio. La ragazza morta dopo un intervento di rinoplastica a Roma, dai primi risultati dell'autopsia si parla di sofferenza acuta. Lo studio non aveva le autorizzazioni per l'intervento. Una folla commossa a Piazza Armerina per l'ultimo saluto a Larimar Annaloro, la quindicenne morta impiccata. La famiglia non crede al suicidio. Si fa largo l'ipotesi revenge porn. Tennis, alle ATP Finals Sinner conoscerà stasera l'avversario di domani in semifinale. L'altra sfida sarà Zverev-Fritz. Nelle pre-qualifiche di MotoGP, vola Bagnaia, quinto Martìn. Dal suo passato di modello, all'importanza della famiglia il protagonista della puntata di stasera di Stories è Luca Argentero, in uscita al cinema con La coda del diavolo.