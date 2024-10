I titoli di Sky Tg24 del 15 ottobre, edizione delle 13

Giorgia Meloni in Senato in vista del Consiglio Europeo, ribadisce l'importanza dell'accordo con Tirana, condanna gli attacchi all'Unifil e chiede convergenza su Fitto. Intanto una prima nave con sedici migranti è in viaggio verso i centri in Albania. Nelle ultime 24 ore, oltre 1000 persone sono sbarcate a Lampedusa. Nei numeri di Frontex, gli arrivi sono in calo. Dopo le tensioni sulle coperture, anche all'interno della Maggioranza, la Manovra, con il Documento di Bilancio e il Decreto Fiscale oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Poi c'è la risposta all'attacco dell'Iran, Netanyahu sente Biden ma chiarisce: "agiremo sempre secondo gli interessi nazionali". Non si fermano le incursioni a Gaza e in Libano. America 2024, a meno di tre settimane dal voto si scalda la campagna elettorale. Harris accusa Trump: "è pericoloso, considera nemici interni chi non è dalla sua parte" - dice. Arrestato il direttore generale di Sogei, società di informatica del Ministero dell'Economia. La Procura di Roma ipotizza i reati di corruzione e turbativa d'asta. Confermato il carcere per Daniele Rezza, reo confesso dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, a Rozzano, nel milanese. "Volevo solo rapinarlo" - dice nell'interrogatorio di convalida. Nations League, poker dell'Italia di Spalletti a Israele. Ora basta solo un punto con Belgio e Francia per il passaggio ai quarti. A Udine l'esordio azzurro di Daniel Maldini.