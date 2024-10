I titoli di Sky Tg24 del 15 ottobre, edizioni delle 8

Netanyahu sente Biden, colpiremo obiettivi militari iraniani. ONU preoccupata per gli attacchi all'UNIFIL, condanna dei Paesi europei. Meloni nei prossimi giorni nella regione. L'esercito israeliano annuncia, colpiti 230 obiettivi in 24 ore. Ancora bombe nella notte su Gaza. Almeno 21 morti nel raid su un villaggio cristiano nel nord del Libano. La manovra già oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri insieme al documento di bilancio e al decreto fiscale. Tra le misure il contributo dalle banche e i tagli ai ministeri. La prima nave con 16 migranti è in viaggio verso i centri allestiti in Albania. Von der Leyen esorta i Paesi europei a lavorare su hub al di fuori dell'Unione. Usare l'esercito contro i nemici interni, è polemica per le parole di Trump. Harris torna a definire pericoloso un secondo mandato dell'ex presidente. Resta in carcere Daniele Rezza accusato di aver ucciso con una coltellata Manuel Mastrapasqua a Rozzano, nel milanese. Al GIP confessa, l'ho rapinato senza motivo. Tornano liberi dieci fedelissimi del boss Messina Denaro. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Palermo chiamata a rivedere le pene per alcuni capimafia e gregari trapanesi. Nations League, con quattro gol l'Italia batte Israele nello stadio di Udine blindato per motivi di sicurezza. Esordio in azzurro per Daniel Maldini.