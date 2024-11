I titoli di Sky TG24 del 16 novembre 2024, edizione ore 13

Autonomia differenziata, continua il dibattito dopo il parere della Consulta. Divisioni nella maggioranza. Sulla giustizia il presidente dell'Anm Santalucia denuncia: Vogliono il silenzio delle toghe. La legge sulla gestazione per altri arriva in Gazzetta Ufficiale da lunedì prossimo dopo la firma di Mattarella. Sarà reato perseguibile anche se compiuto all'estero. Il futuro dell'Ucraina dopo la telefonata tra Scholz e Putin, "Ritiratevi e negoziate" chiede Berlino a Mosca. "Pace solo con nuovi confini”, la replica del Cremlino. Tragedia sfiorata al confine con il Libano, granata inesplosa sulla palestra della base italiana Unifil a Shama. Nuovi raid isrealiani alla periferia di Beirut. La squadra di Trump, nominata Karoline Leavitt portavoce della Casa Bianca. Robert Kennedy Jr. e Musk pronti a entrare nel nuovo governo americano. Manager italiano rapito a Mosca e liberato, un arresto per estorsione. Il caso a giugno, quando l'imprenditore Stefano Guidotti fu tenuto in ostaggio per 36 ore. Atp Finals di Torino, stasera Sinner contro Ruud per un posto in finale. MotoGp, pole di Bagnaia a Barcellona, quarto Martin. Alle 15 la gara sprint. Tutto in diretta su Sky. Lo youtuber Jake Paul ha vinto ai punti contro Mike Tyson, tornato sul ring a 58 anni. L'ex campione: "Non dovevo dimostrare niente a nessuno. Solo a me stesso.".