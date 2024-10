I titoli di Sky TG24 del 16 ottobre 2024 - edizione h13

Nella nuova manovra sacrifici per banche, assicurazioni e una revisione di spesa nei Ministeri, spiega Giorgetti. Intesa con l'Europa sul rientro del deficit a 7 anni. E' stato confermato il taglio del cuneo fiscale, tra le misure per le famiglie, 1.000 € per i nuovi nati, sulle pensioni incentivi per la permanenza in servizio su base volontaria. E' arrivata in Albania la nave della Marina con i primi 16 migranti destinati ai centri allestiti nel paese, saranno i primi a sperimentare le procedure accelerate di rimpatrio. Violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata ai danni di una ragazza, all'epoca dei fatti era minorenne, 9 arresti tra la Calabria e alcune città del nord Italia. E poi nell'alessandrino, uccide la moglie di 53 anni, l'accoltella in casa poi chiama i Carabinieri per costituirsi, l'uomo 61 anni è stato arrestato. Il rapporto annuale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, è in aumento la richiesta di elettricità, transizione green a rilento, serve investire di più nel settore. I nuovi raid a Beirut e i razzi di Hezbollah su Israele. L'Iran avverte, se attaccati risponderemo. A Bruxelles intanto primo vertice tra Europa e paesi del Golfo, presente Mohammed Bin Salman. Al via su Sky Sport il Six Kings Slam di Riyad, si sfidano i 6 big del tennis mondiale, Sinner, Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Rune e Nadal all'ultima apparizione prima del ritiro.