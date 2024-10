I titoli di Sky TG24 del 16 ottobre 2024 - edizione h8

E' arrivata in Albania la nave con i primi 16 migranti, scontro in Europa sugli hub fuori dall'Unione, naufragio nel Mar Egeo, 4 morti tra cui due neonati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra da 30 miliardi, taglio del cuneo fiscale e proroga del bonus ristrutturazioni, una carta per i nuovi nati e contributi dalle banche. Non ci sono nuove tasse, rivendica Meloni alle camere e annuncia. Venerdì sarò in Libano, poi lancia un appello all'unità su Fitto ma le opposizioni attaccano la Premier. Raid israeliano nel sud di Beirut, gli Stati Uniti avvertono lo stato ebraico, un mese di tempo per aumentare gli aiuti a Gaza o bloccheremo l'invio di armi. Usa 2024, in Georgia record di affluenza nel primo giorno di votazione anticipata, più di 300.000 elettori ai seggi di uno degli stati chiave per decidere l'esito delle elezioni. Arrestato per corruzione e turbativa d'asta il direttore generale di Sogei, Paolino Iorio, tra i 18 indagati c'è anche Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia. Mbappé indagato per stupro, riporta la stampa svedese, fake news, replica il centravanti francese del Real Madrid. La legale annuncia una denuncia per calunnia. Dopo il trionfo a Shanghai oggi torna in campo Yannik Sinner nel Six Kings Slam in Arabia Saudita, alle 18:30 affronterà Medvedev, la sfida in diretta su Sky Sport.