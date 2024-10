I titoli di Sky TG24 del 16 ottobre 2024, edizione ore 19

"Manovra seria e di buon senso, conti in ordine senza aumentare le tasse" dice Meloni da Bruxelles, Giorgetti ribadisce: "Incentivi per chi resta al lavoro", critiche le opposizioni. La Premier in Belgio per il vertice europeo in programma domani, al centro dei lavori i conflitti in Medio Oriente in Ucraina e la questione migranti. Arrivata in Albania la nave della Marina Militare con a bordo i primi 16 migranti saranno i primi a sperimentare le procedure accelerate di rimpatri. Pressione su Israele a tutela di Unifil ma "Hezbollah non li usi come scudi umani" dicono i Ministri degli Esteri europei, da Bruxelles i Paesi del Golfo chiedono uno Stato Palestinese. Violenza sessuale di gruppo reiterata e aggravata ai danni di due minorenni, nove arresti tra Calabria e Nord Italia. "Preoccupante clima di omertà" denuncia il Procuratore di Palmi. Lite di fronte a un liceo a Ferentino in Ciociaria, degenera in tragedia, accoltellato uno studente di 16 anni da un suo coetaneo, il giovane è in gravi condizioni. Il maltempo colpisce il Nord forti piogge in Liguria, esondati fiumi nel savonese domani scuole chiuse a La Spezia, allerta in Piemonte Emilia-Romagna e alta Toscana. Al via su Sky Sport il Six Kings Slam di Riyadh, si sfidano i sei Big del tennis mondiale numero uno al mondo Sinner, in campo contro Medvedev.