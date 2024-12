I titoli di Sky TG24 del 17 dicembre 2024 - edizione h8

Manovra, maratona notturna in Commissione alla Camera domani il testo in aula protesta delle opposizioni, verso lo stop all'aumento degli stipendi dei Ministri non eletti. Esplosione vicino a un edificio a Mosca morti un Generale e il suo assistente: "In Ucraina la carneficina deve finire", tuona Trump che assicura: "Parlerò con Putin e Zelensky". Per la prima volta dalla fuga dalla Siria parla Bashar al Assad: "Non volevo scappare", dice, verso una tregua a Gaza, anche Israele conferma: "Mai così vicini a un accordo". Dopo la sfiducia a Scholz la Germania verso il voto anticipato a febbraio, scontro tra i partiti ed è già campagna elettorale tra i temi crisi, economia, migranti e il sostegno a Kiev. Si aggrava il bilancio dell'esplosione per una fuga di gas in una villetta ad Aprilia recuperato tra le macerie il corpo senza vita di una terza vittima. Fermato per omicidio il compagno di Silvia Novak la 53enne tedesca uccisa e poi bruciata nel Cilento a ottobre, indagini sul passato pieno di ombre dell'uomo. Raffiche di multe e patenti ritirate nelle 48 ore dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, tra le polemiche le regole più severe sull'uso degli stupefacenti. Il posticipo di serie A all'Olimpico l'Inter travolge la Lazio 6-0 e resta nella scia di Atalanta e Napoli oggi torna la Coppa Italia in campo la Juve contro il Cagliari.