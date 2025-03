I titoli di Sky TG24 del 17 marzo: edizione delle 19

La guerra in Ucraina, Trump rivela: domani sento Putin e forse avremo qualcosa da annunciare. Giovedì il vertice operativo dell'alleanza dei volenterosi proposta da Londra. Al vaglio di Bruxelles il piano di aiuti militari per Kiev. Il Cremlino avverte è pericoloso parlare di invio di soldati. Meloni prova a ricompattare la maggioranza in vista del Consiglio Europeo. Industria della difesa, continua il viaggio di Sky Tg24, siamo andati a La Spezia dove Fincantieri costruisce e vara le navi e sommergibili per la marina italiana. Un arresto per istigazione al suicidio e un indagato per cessione di stupefacenti. Svolta nelle indagini sulla morte di Andrea Prospero, Decisive le analisi sui dati dei cellulari. Drammatico incidente a Carlentini nel siracusano, tre morti e sette feriti nello scontro frontale tra un pulmino che trasportava braccianti e un autocarro. Rivelazione shock al processo per la morte di Sofia Stefani, la vigilessa uccisa dal comandante dei vigili urbani di Anzola. Trovato un contratto di sottomissione sessuale. Ancora vittime per le valanghe. In Trentino un turista tedesco travolto e ucciso da una slavina. Ieri la morte di due scialpinisti rimasti per ore sotto la neve a Cortina. Ha vestito i panni della commissaria Sonia Ascarelli in Piedone uno sbirro a Napoli. Silvia D'Amico è la nuova protagonista di Stories in onda alle 21 su Sky Tg24. .