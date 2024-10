I titoli di Sky Tg24 del 17 ottobre, edizione delle 19

Il leader di Hamas Sinwar ucciso in un raid israeliano su Rafah, a sud di Gaza. La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri e dall'esercito israeliano. Sul tavolo del Consiglio europeo i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Sui migranti anche Parigi, dopo Roma, valuta l'ipotesi dei trasferimenti fuori dall'Europa. Presente a Bruxelles anche Zelensky, il presidente ucraino presenta il suo piano per la pace al Summit della Nato. Resta da sciogliere l'ingresso di Kiev nell'Alleanza Atlantica. Dopo l'ok del Consiglio dei ministri alla manovra fanno discutere ancora i prelievi sulle banche e i fondi per la sanità. La Bce taglia i tassi, intanto, di un quarto di punto. Tentata rapina in un bar a Milano finisce in tragedia, il gestore uccide a colpi di forbice un pregiudicato. In manette anche un conoscente del barista. Arrestato il nipote della donna uccisa nel suo negozio a San Casciano, vicino Firenze. "Ho sparato a mia zia", aveva detto il ventiduenne ai Carabinieri. Al Six Kings Slam di Riad Sinner è in campo contro Djokovic nella prima semifinale. L'altra semifinale vedrà di fronte Alcaraz contro Nadal. Alle 20:30 su Sky Tg24 torna "Vite, l'arte del possibile", le interviste ai grandi italiani di successo. Protagonista della nuova puntata, l'imprenditore Alessandro Benetton.