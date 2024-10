I titoli di Sky TG24 del 17 ottobre: edizione delle 8

Meloni difende la manovra: "E' seria e di buon senso", ma sulle risorse per la Sanità protestano medici e opposizione, vertice della Premier con Tajani e Salvini a Bruxelles. Oggi sul tavolo del Consiglio Europeo Ucraina e Medio Oriente ma è scontro sui migranti. Rientrati in Italia 4 dei 16 richiedenti asilo, portati in Albania. Nuovi spari contro una postazione Unifil nel Sud del Libano ma Israele ribadisce: "I Caschi Blu non sono un obiettivo", pronto il piano per rispondere all'Iran. La maternità surrogata diventa reato universale, ok definitivo del Senato sarà vietato praticarla anche all'estero, si rischiano il carcere e multe fino a 1 milione di euro. Arrestato il sedicenne che ha accoltellato un coetaneo davanti a un Liceo nel Frusinate, perquisizioni in tutta Italia per aggressioni e simboli nazifascisti anche 10 minori tra gli indagati. Fiumi esondati e frane per le forti piogge in Liguria, voli deviati e traffico ferroviario interrotto, chiuse molte scuole, allerta anche in Piemonte ed Emilia Romagna. Precipita da un hotel a Buenos Aires, muore il musicista Liam Payne ex membro degli One Direction, aveva 31 anni, sulle cause Indaga la Procura. Torna Vita e l'Arte del Possibile, le interviste ai grandi italiani di successo protagonista della nuova puntata l'imprenditore Alessandro Benetton in onda stasera alle 20:30.