I titoli di Sky TG24 del 18 gennaio 2024, edizione ore 13

Il Governo israeliano ha approvato l’accordo sulla tregua. Il cessate il fuoco dalle 7.30 di domani. Attesa la liberazione dei primi ostaggi. Missili dallo Yemen su Gerusalemme e Tel Aviv. Lunedì l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Sarà presente anche Giorgia Meloni. Stasera su Sky TG24 la seconda parte di "Democracy in America". Sul caso TikTok scontro tra il Presidente eletto e la Corte Suprema. Secondo i media americani, il tycoon prepara un piano di espulsioni di massa di migranti. Mattarella alla cerimonia di apertura per Agrigento capitale della cultura 2025. "Serve rigenerare la coesione e procedere insieme" ha detto il Presidente. Santanchè rinviata a giudizio con l'accusa di falso in bilancio. Le opposizioni chiedono le sue dimissioni. La ministra dice: "Lascio solo se me lo chiede la Premier." A Bari celebrati i funerali del bimbo trovato morto in una culla termica. "É stata una trappola mortale" ha detto l'Arcivescovo. Il Sindaco annuncia, "Lo abbiamo chiamato Angelo." La forte ondata di maltempo che sta colpendo il sud dell'Italia. Allerta rossa in Sardegna e arancione in Calabria. Esonda un torrente a Catania. Isolate le Eolie. Australian Open. Sinner e Sonego volano agli ottavi. Fuori invece Musetti e Paolini. Serie A, alle 18 Juve-Milan. Stasera 20:45 su Sky c'è Atalanta-Napoli.