I titoli di Sky TG24 del 18 gennaio 2025 - edizione h19

Israele e Hamas alla vigilia della tregua, ma Netanyahu avverte: Stop all'accordo senza l'elenco degli assaggi da liberare. Tre ministri del governo israeliano annunciano le dimissioni. Intanto, Israele ha intercettato un missile lanciato dallo Yemen, il fronte degli Houthi rimane caldo. Vi proporremo un reportage dal Paese per capire le forze in campo. A Washington sfila la marcia di protesta contro Donald Trump. Lunedì la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente, sarà presente Giorgia Meloni. Questa stasera su Sky Tg24 la seconda parte di "Democracy in America". Cade una seggiovia in Spagna, in una stazione sciistica sui Pirenei. Ferite dieci persone, due sono in gravi condizioni. L'incidente causato dalla rottura di un cavo. Sciopero contro la riforma della giustizia, la protesta indetta dal ANM per il 27 febbraio. Intanto le opposizioni ribadiscono la richiesta di dimissioni per Santanchè dopo il rinvio a giudizio. La catena di una bici trovata sui binari, in una linea vicino a Padova. Per le Ferrovie poteva causare danni significativi. "Non sottovalutare", dice il Ministero dei Trasporti, indaga la Digos. Agrigento capitale italiana della cultura. All'inaugurazione Mattarella che dice: "Necessario rigenerare la coesione." Il Capo dello Stato aggiunge: "Lampedusa avanguardia della civiltà europea." Il Bologna batte il Monza, in campo Juventus-Milan, questa sera Atalanta-Napoli live su Sky. Sinner e Sonego agli ottavi degli Australian Open, successo di Goggia nella libera di Cortina.