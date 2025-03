I titoli di Sky TG24 del 18 marzo 2025, edizione ore 13

Israele torna a bombardare la Striscia di Gaza, oltre 400 morti accusa Hamas. combatteremo finché gli ostaggi non torneranno a casa, dice il Ministro della Difesa israeliano. E poi c'è l'appello dei parenti dei rapiti, smettete di uccidere i nostri cari nei raid, chiesto un incontro a Netanyahu, così li sacrifica, rilanciano i terroristi palestinesi. Il futuro dell'Ucraina attesa nelle prossime ore la telefonata Trump-Putin, ottimista il presidente americano, Mosca accetti la tregua senza condizioni e la richiesta invece di Kiev. Giorgia Meloni oggi in Senato in vista del Consiglio europeo, prova a colmare le distanze nel governo, difesa dell'Unione è un passaggio obbligato, dice Mario Draghi a Palazzo Madama. La guerra è assurda, disarmiamo la terra, scrive Papa Francesco in una lettera inviata al Corriere della Sera, le condizioni del Santo Padre intanto restano stabili. Il processo per l'omicidio di Sharon Berzeni in aula, Moussa Sangare ritratta la confessione; la donna fu uccisa, lo ricorderete nel luglio scorso, a coltellate, a Terno d'Isola. Cinque anni fa i camion con le bare a Bergamo, oggi è la giornata in memoria delle vittime del Covid, nella città lombarda, campane a lutto e una serie di commemorazioni. È in viaggio verso la Terra la navicella con a bordo i due astronauti americani bloccati per oltre nove mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, arrivo previsto questa sera intorno alle 23. .