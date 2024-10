I titoli di Sky Tg24 del 18 settembre, edizione delle 13

La morte del leader di Hamas Sinwar non ferma la guerra, Netanyahu avverte: "Deponete le armi e consegnate subito tutti quanti gli ostaggi." Biden intanto a Berlino al vertice con Scholz, Macron e Starmer spinge per la tregua. Iran e Hezbollah minacciano: "Cambierà lo scontro con Israele, la resistenza si rafforzerà." Adesso si avvii una nuova fase, lo dice Giorgia Meloni in missione in Medio Oriente. La premier incontra il re di Giordania, poi tappa in Libano con il premier Mikati. Open Arms: Salvini in aula a Palermo per l'arringa della difesa, dopo insulti e minacce assegnata la scorta alla PM del processo, in città anche una manifestazione della Lega. E c'è attesa per oggi per la convalida del fermo del titolare di un bar di Milano e del nipote arrestati con l'accusa di aver ucciso a forbiciate un uomo che cercava di rubare. È allerta meteo in tutto il centronord, forti temporali e allagamenti, evacuazioni nel livornese in Toscana. Criticità anche in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Il viaggio di Sky tg24 in Pennsylvania Stato chiave della campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca e tra quelli dove il Fentanyl è tra le droghe più diffuse. A Riad Sinner batte Djokovic e vola in finale contro Alcaraz, poi c'è anche la MotoGP in Australia. Marquez che domina le prequalifiche e anche la Formula 1 in pista in Texas. Ed è tutto in diretta su Sky.