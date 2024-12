I titoli di Sky TG24 del 19 dicembre: edizione delle 13

Francia, Dominque Pelicot condannato a 20 anni per gli stupri aggravati sulla moglie. Condanne anche per gli altri 50 imputati. "Grazie Giséle"-negli striscioni davanti al Tribunale. La guerra in Ucraina, Zelensky al Consiglio Europeo invoca l'asse Stati Uniti-Europa. "Vicini ai nostri obiettivi e pronti a negoziati ma solo dopo le presidenziali" dice Putin. Anche l'Italia ribadisce il sostegno a Kiev. Meloni porta in Europa i principali dossier: dalla questione migranti con i centri in Albania, alla crisi dell'auto. A Gaza si lavora alla tregua. Sky Tg24 in Siria, in uno dei sobborghi simbolo della dittatura di Assad e teatro di una delle peggiori stragi di civili con armi chimiche. Nell'ascolano, uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio. In casa c'erano anche i figli di cinque e 10 anni. L'uomo, ferito, ora è piantonato in ospedale. L'inchiesta sulla Fondazione Open, prosciolti Matteo Renzi e altri 10 imputati, fra cui l'ex Ministro Luca Lotti, Maria Elena Boschi e l'imprenditore Marco Carrai. Torna "Overview", il nuovo ciclo di approfondimenti in pillole prodotti da SKY TG24. Al centro di questa puntata, le condizioni di vita all'interno delle carceri italiane. Stasera torna Masterchef, gli aspiranti cuochi dovrenno affrontare la prova finale per entrare nella Masterclass. L'appuntamento è alle 21.15 su Sky Uno.