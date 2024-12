I titoli di Sky TG24 del 19 dicembre: edizione delle 8

Guerra in Ucraina, Zelensky ammette: “Non abbiamo forze per riprendere Crimea e Donbass, serve la diplomazia". La Nato conferma il suo sostegno ma sale la pressione sui negoziati. Bruxelles, vertice con i Balcani occidentali, Meloni dice: "L'Europa è la vostra casa". Oggi Consiglio Europeo, migranti e protezioni dei confini esterni in cima all’agenda. Si lavora per una tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Israele attacca le basi Houthi in Yemen. Il leader siriano Al Jolani: "Sfiniti dalla guerra, non minacciamo l'occidente". Manovra, parte l’esame in Aula alla Camera, incognita sui tempi. Si cerca un accordo con le opposizioni. La premier ribadisce: "Non prendo ordini da nessuno". Tre morti sul lavoro in 24 ore, dopo Genova anche due operai hanno perso la vita nel cagliaritano e nel salernitano. Oggi i funerali delle vittime toscane di Calenzano. Tragedia a Pavia, una donna e il suo bambino morti durante il parto. Aperta una inchiesta per omicidio colposo dopo la denuncia del marito. Stamattina manifestazione davanti all’ospedale. Nicolas Sarkozy condannato. L’ex presidente francese sconterà tre anni per corruzione e traffico d'influenza. “Sono innocente, farò ricorso alla Corte Europea” annuncia. Concertone di Capodanno a Roma senza protagonisti, dopo il caso di Tony Effe, escluso dal Campidoglio, si ritirano anche Mahmood e Mara Sattei. Il sindaco replica: "Nessun bavaglio".