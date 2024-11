I titoli di Sky TG24 del 19 novembre 2024 - edizione h8

Doppia vittoria del Centrosinistra nelle elezioni Regionali. In emilia Romagna De Pascale trionfa con il 56%. In Umbria Proietti batte Tesei. Cala ancora l'affluenza. Il PD avanza, tiene Fratelli d'Italia. "Risultato straordinario", commenta Schlein. La Premier si congratula e si dice pronta a collaborare con i neopresidenti. Mille giorni di guerra in Ucraina e nuovi scenari dopo la decisione di Biden di consentire l'uso dei missili a lungo raggio. Putin attacca: "è benzina sul fuoco". L'Europa è divisa. Spiragli di tregua tra Israele e Libano. Beirut e Hezbollah avrebbero accettato la proposta su un cessate il fuoco. L'inviato della Casa Bianca è arrivato nella capitale. Dalle guerre alla povertà, all'ultimo giorno di G20 si cerca l'intesa. Meloni annuncia un piano di investimenti delle imprese italiane in Brasile da 40 miliardi. È polemica dopo le parole di Valditara alla presentazione della Fondazione Cecchettin: "patriarcato finito. Violenze in aumento per l’immigrazione illegale". Tre giovani morti nell'esplosione in un deposito illegale di fuochi d'artificio nel napoletano. Erano al primo giorno di lavoro. A Torino un operaio muore travolto da una gru. Le azzurre del tennis conquistano la finale di Billie Jean King Cup. Oggi a Malaga al via la Coppa Davis, l'Italia di Sinner giovedì sfiderà l'Argentina.