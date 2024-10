I titoli di Sky TG24 del 19 ottobre, edizione delle 13

L'accusa del governo israeliano dopo il lancio di un drone dal Libano contro l'abitazione di Netanyahu. L'Iran ha cercato di eliminare il primo ministro. Khamenei: Hamas è vivo. A Bari l'arrivo della motovedetta che riporterà in Italia i dodici migranti dal centro per rimpatri in Albania. Ieri, il tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento. Nordio durissimo parla di sentenza abnorme e aggiunge: se la magistratura esonda dobbiamo intervenire. Le opposizioni denunciano: attacco alla democrazia. Lunedì un Consiglio dei Ministri. Non ha funzionato il braccialetto elettronico di un 59enne, che nel Foggiano ha ucciso la moglie al supermercato. E in Cilento si indaga sul ritrovamento del corpo di una donna. Allerta maltempo dall'Emilia-Romagna alla Calabria. La Toscana sott'acqua, esondato il fiume Cecina in provincia di Livorno. Evacuato un campeggio, molte le scuole chiuse. A Cuba dopo un incidente a una centrale è completamente collassato il sistema elettrico. Blackout totale all'Avana, città già allagata dopo numerosi giorni di pioggia. Torna la Serie A con Genoa-Bologna, Como-Parma, Milan-Udinese e il big match Juventus Lazio su Sky. Tennis, alle 20 la finale del Six Kings Slam: Sinner a caccia del titolo contro Alcaraz. Martìn su Ducati Pràmac vince la gara sprint in Australia davanti a Marquez e Bastianini. Formula Uno, nel Gran premio degli Stati Uniti Verstappen in pole nella Sprint Race.