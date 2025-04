I titoli di Sky TG24 del 2 aprile 2025, edizione ore 13

Ritrovata morta la 22 enne scomparsa a Roma il 25/03 scorso, uccisa a coltellate, il corpo trovato in una valigia in un dirupo vicino a Tivoli fermato l'ex fidanzato. A Messina l'interrogatorio del 27 enne fermato per l'omicidio di Sara Campanella, si indaga per capire se sia stato aiutato nella fuga, non ancora trovata l'arma del delitto. E' il giorno dei dazi, stasera alle 22, l'annuncio di Trump, le tariffe subito in vigore, "Sarà una giornata storica per l'America", dice la Casa Bianca. L'Europa pronta alle ritorsioni, "Non abbiamo voluto noi questo scontro", dice Von der Leyen. Meloni "Scongiurare una guerra commerciale, non gioverebbe a nessuno". Sale a oltre 2800 morti il bilancio delle vittime del sisma in Myanmar. Militari della giunta birmana aprono il fuoco contro un convoglio di aiuti. Vent'anni fa moriva dopo una lunga malattia Giovanni Paolo II oggi a San Pietro, le celebrazioni e rosario, alla messa, parteciperà anche la Premier Meloni. Lutto nel mondo del Cinema, è morto a 65 anni, Val Kilmer, Star Top Gun The Doors, Batman Forever, da tempo malato, stroncato dalle complicazioni di una polmonite. Coppa Italia, il Bologna si impone con 3-0 a Empoli, ipoteca la finale stasera all'andata del derby tra Milan e Inter, rossoneri in cerca di riscatto con la capolista. .