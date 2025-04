I titoli di Sky TG24 del 2 aprile, edizione delle 19

È arrivato il giorno dei dazi, oggi alle 22 in diretta su Sky TG24, l'annuncio delle misure volute da Trump, sarà una giornata storica per l'America, dice la Casa Bianca. Bruxelles avverte Washington, siamo pronti alle ritorsioni, appello di Mattarella alla compattezza, Giorgia Meloni cauta, se necessario ci sarà una risposta adeguata. L'omicidio di Ilaria Sula e il corpo della ragazza che era scomparsa otto giorni fa è stato trovato in una valigia in un dirupo vicino Tivoli, l'ex fidanzato ha confessato l'omicidio. L'assassino di Sara Campanella ha ammesso di averla uccisa, si indaga per capire se l'uomo ha avuto dei complici che lo abbiano aiutato nella fuga, caccia all'arma del delitto. Musk sarebbe pronto a lasciare il suo incarico nell'amministrazione Trump, lo farà quando avrà finito il suo lavoro, sottolinea la Casa Bianca. Amazon presenta un'offerta per acquistare TikTok. Vent'anni fa moriva Giovanni Paolo II, uno dei papi più longevi della storia del Vaticano, oggi a San Pietro le celebrazioni Rosario, alla messa anche la premier. Addio a Val Kilmer, è morto a 65 anni l'attore che era da tempo malato, nella sua carriera è stato protagonista di film cult come Top Gun, The Doors, e Batman Forever. Stasera alle 21 a San Siro la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan ed Inter, i rossoneri si giocano le ultime speranze di partecipare alle prossime coppe europee. .