I titoli di Sky TG24 del 2 dicembre, edizione delle 19

Le dimissioni di Tavares e lo sciopero dei lavoratori di Volkswagen acuiscono la crisi dell’auto. L’Europa a caccia di soluzioni per risollevare il mercato. Colloquio telefonico tra Urso e Elkann. Il 17 dicembre previsto un tavolo al Ministero delle imprese. Stellantis crolla a Piazza Affari. Forte calo delle immatricolazioni. La guerra civile in Siria. Milizie filo iraniane in aiuto del governo di Assad. Vacilla la tregua in Libano. Hezbollah lancia due missili verso Israele. In Francia governo sull'orlo della crisi. Barnier pronto a modificare la manovra del welfare. Ma Le Pen conferma la sfiducia e annuncia che voterà insieme con la sinistra. Il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Tommaso Foti ha giurato da ministro, assumerà le deleghe di Raffaele Fitto, ora vicepresidente esecutivo della Commissione Europea. La tragedia del Natisone dove persero la vita tre persone travolte dalla piena del fiume. Quattro indagati, tra i vigili del fuoco della sala operativa e del 112. Edoardo Bove sta meglio ma resta in prognosi riservata. Il giocatore in videochiamata, ha convinto i compagni a scendere in campo mercoledì in Coppa Italia. Alle 20.45 su Sky Sport calcio il posticipo di serie A tra Roma e Atalanta. La squadra di Gasperini alla ricerca dell’ottavo successo di fila.