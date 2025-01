I titoli di Sky TG24 del 2 gennaio, edizione delle 13

Cecilia Sala dal carcere in Iran: dormo per terra, mi hanno tolto gli occhiali. Tajani convoca l'ambasciatore iraniano: pretendiamo il rispetto dei diritti. Oggi vertice con Meloni. Attentato a New Orleans, l'uomo che ha ucciso 15 persone era un veterano ispirato dallo stato islamico. È caccia ai complici. S'indaga anche sull'esplosione di una Tesla davanti al Trump hotel di Las Vegas. Medioriente, nuovi raid di Israele su Gaza: almeno undici morti in una tendopoli di sfollati nel sud della striscia. L'Anp sospende Al Jazeera nei territori palestinesi. Stop al gas russo, il Cremlino accusa: la responsabilità è di Kiev e degli stati europei. Nessun problema per le scorte in Italia, ma si rischiano aumenti in bolletta. Neonato trovato senza vita nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista a Bari. Indaga la Polizia. Al vaglio i filmati delle telecamere della zona. Brescia, resta in gravi condizioni in terapia intensiva la bambina di tre anni rimasta ferita da un colpo di pistola. Il padre indagato per omessa custodia dell'arma. 42enne ucciso perchè voleva entrare in una festa privata nel bresciano. Il 19enne fermato ha confessato di aver sferrato la coltellata fatale al petto. Una vita tra campo e panchina. Lutto nel mondo del calcio: è morto a 80 anni Aldo Agroppi. Ex calciatore, allenatore e opinionista. Era ricoverato per una polmonite.