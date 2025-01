I titoli di Sky TG24 del 2 gennaio, edizione delle 8

Auto sulla folla New Orleans, almeno 15 morti confermato, una trentina di feriti. Prima di essere ucciso dalla Polizia il killer è sceso dalla macchina è ha aperto il fuoco. Biden: "L'attentatore è un veterano Usa ispirato all'Isis". Le autorità stanno indagando per capire se l'attacco sia connesso all'esplosione di una Tesla davanti al Trump Hotel a Las Vegas. Cecilia Sala, l'Italia chiede all'Iran la liberazione immediata della giornalista ed esige "garanzie totali sulle condizioni della detenzione". Gaza, almeno 11 persone morte in un attacco aereo israeliano sulla Striscia. Tra le vittime donne e bambini. Un altro neonato morto di freddo: è il settimo in pochi giorni. Kiev e Mosca confermano: le forniture di gas russo all'Europa attraverso l'Ucraina sono definitivamente cessate. Nessun problema di scorte di gas per l'Italia ma rischio aumenti in bolletta. Rissa e sparatoria in Montenegro. Un uomo apre il fuoco in un ristorante contro la famiglia e poi si toglie la vita: almeno 11 le vittime, tra cui due bambini. Rimini, indagato il Carabiniere che ha ucciso l'uomo che aveva aggredito in quattro strada persone. Nel bresciano bimbo in gravissime condizioni, giocava con la pistola del padre. Saldi invernali al via, la spesa media sarà di 138 euro a persona. Si inizia oggi in Valle d'Aosta, da sabato in tutta Italia.