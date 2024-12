I titoli di Sky TG24 del 20 dicembre, edizione delle 8

Manovra verso l'ultimo atto alla Camera, il governo pone la fiducia. In serata previsto il voto finale. Dopo Natale l’ok definitivo in Senato. Ucraina, Putin apre ai negoziati ma dice: “Tratto solo con le autorità legittime", Zelensky risponde: "E' un pazzo a cui piace uccidere, Usa ed Europa ci aiutino". Telefonata tra Trump e Scholz. Venti anni a Pelicot condannato per gli stupri aggravati alla moglie. Pene più miti agli altri 50 imputati. Gisele: "Ho lottato per le donne". Il messaggio di Macron: "grazie, sei un esempio". Stati Uniti, la Camera dei Rappresentanti boccia la proposta repubblicana per evitare lo shutdown. Il blocco delle attività federali scatterà domani in mancanza di un accordo sul budget. Oggi la sentenza del processo Open Arms a Palermo. Salvini attacca: "La mia condanna sarebbe una figuraccia". Musk lo difende: "Processo assurdo". Caso Open, prosciolto Matteo Renzi. Tragedia nel fiorentino, famiglia di tre persone trovata morta in una villa, bimba ricoverata in gravissime condizioni. Si ipotizza una intossicazione da monossido di carbonio. Femminicidi, ergastolo all'ex che uccise Martina Scialdone in un ristorante a Roma nel 2023. Nell'ascolano, un uomo ammazza la moglie e poi tenta il suicidio. Era già stato condannato per molestie. In arrivo piogge e temporali sull'Italia, specialmente al centro-sud. Venti di tempesta e violenti mareggiate. Per oggi allerta gialla in dieci Regioni.