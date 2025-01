I titoli di Sky TG24 del 20 gennaio 2025 - edizione h13

E' il giorno dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, anche la premier Meloni presente alla cerimonia. Su Sky Tg24 speciale live dalle 17. Migranti e Ucraina al centro dell'ultimo discorso prima del giuramento, sul palco anche Musk, atteso l'ordine esecutivo per sospendere il divieto di TikTok. Gaza festeggia la fine dei bombardamenti, in buone condizioni le donne liberate da Hamas. Un secondo gruppo di ostaggi sarà liberato sabato. Tajani in Israele e Palestina. Mattarella a sorpresa in visita in una scuola a Palermo. Dialogare fa crescere, dice il Capo dello Stato ai bambini che erano stati vittime di insulti razzisti qualche mese fa. Contro la riforma della Giustizia. I magistrati pronti allo sciopero. Il presidente dell'ANM Santalucia a Sky Tg24, stare in silenzio delegittimerebbe le toghe. Secondo l'ultimo rapporto Oxfam è aumentato il numero dei ricchi del mondo ma anche il loro patrimonio, accelera il gap con i poveri anche in Italia. Australian Open, Sinner e Sonego battono Rune e Tien e volano ai quarti, il torneo in diretta su Eurosport canali 210 e 211 del telecomando Sky. Serie A, l'Inter batte l'Empoli e resta in scia del Napoli capolista, vincono anche Lazio e Cagliari, stasera il posticipo Como vs Udinese chiude la giornata.