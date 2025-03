I titoli di Sky TG24 del 20 marzo 2025 - edizione h8

Approvata la risoluzione di maggioranza sul Consiglio Europeo, Meloni alla Camera, l'Europa di Ventotene non è la mia. Schlein attacca: oltraggio alla memoria. per Conte, polemica creata ad arte. Sul riarmo ancora tensioni con la Lega, la premier non ha il mandato per approvarlo, dice Molinari. Oggi i vertici a Bruxelles tra i 27 rimangono distanze sulla difesa. Trump parla con Zelensky, siamo sulla buona strada, il leader ucraino ottimista pace possibile entro l'anno. Il Cremlino annuncia l'incontro tra Putin e il presidente americano in Arabia Saudita. Non si fermano i raid su Gaza e le proteste contro Netanyahu, ansia per la sorte degli ostaggi, i carri armati tornano nella striscia sirene a Tel Aviv, per uno sventato attacco degli Huthi. Ankara vieta le manifestazioni fino a domenica, ma si scatena la protesta dopo l'arresto del sindaco di Istanbul Imamoglu. L'opposizione parla di un colpo di stato, borsa e lira crollate. Il ricovero di Papa Francesco al Gemelli si conferma il miglioramento, secondo l'ultimo bollettino, polmonite sotto controllo, ma i medici avvertono dimissioni non imminenti. Nations League stasera l'andata dei quarti con Italia Germania Ken sostituisce l'infortunato Retegui alle 20:45 azzurri in campo a San Siro. Torna a Pechino Express, 105 chilometri nelle Filippine tra un trekking estremo nella giungla e il fiume sotterraneo più lungo del mondo, stasera terza tappa, 21:15 in esclusiva su Sky Uno. .