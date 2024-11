I titoli di Sky TG24 del 20 novembre 2024 - edizione h19

Commissione dell' Unione Europea , accordo raggiunto. Verso l'ok la nomina a vicepresidenti per Raffaele Fitto e Teresa Ribeira. A breve l'ufficialità. Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti hanno approvato la fornitura di mine antiuomo a Kiev. Primi missili inglesi contro obiettivi russi. Crosetto: "Continuiamo a fornire sostegno." Medio Oriente, la minaccia del leader di Hezbolla dopo i raid su Beirut. "Colpiremo il centro di Tel Aviv." Gli Stati Uniti mettono il vetro sulla bozza ONU per la tregua a Gaza. L' Europa unita è il nostro spazio vitale e oggi è a un bivio. Le parole del Presidente della Repubblica dell' assemblea dell' Anci. Da Mattarella anche un appello perché i cittadini tornino a votare. Sciopero di 24 ore di medici e infermieri in tutta Italia contro la legge di bilancio. I sindacati parlano di adesioni fino al 85%. Schlein: "Pd negli ospedali, contro i tagli." Avrebbero fornito all'intelligence russa informazioni sensibili come le mappe della videosorveglianza di Roma e Milano. Chiuse le indagini su due persone con base in Lombardia. "E poi il Silenzio", la docuserie di Pablo Trincia sul disastro di Rigopiano arriva su Sky Tg24. Cinque puntate a partire da questa sera. Appuntamento alle 21. Tennis, l'Italia femminile in finale alla BJK Cup. Coppa Davis, attesa per l'esordio di Sinner. Domani la sfida tra Italia e Argentina live dalle 17 su Sky Sport.