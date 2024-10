I titoli di Sky TG24 del 20 ottobre 2024, edizione ore 13

Bologna sott'acqua per il maltempo. Esondano i fiumi, un morto e 2mila sfollati, treni sospesi tra Rimini e Cesenatico. Rimane l'allerta arancione su diverse regioni, mentre nella Sicilia orientale si contano i danni. I reportage dei nostri inviati. Caso Migranti, dopo le parole sulla sentenza "abnorme" Nordio ribadisce: "Non lascio, il giudice deve applicare la legge". Domani in Cdm un un decreto per risolvere il caso. A Sky Tg24 la risposta del presidente dell'ANM Santalucia al ministro: basiti dalle parole del Guardasigilli. Medioriente, Israele annuncia di aver ucciso 65 miliziani di Hezbollah in Libano. 73 i morti in un raid a Gaza. L'Iran nega il proprio coinvolgimento dell'attacco alla residenza di Netanyahu. Femminicidi, polemiche sul funzionamento dei braccialetti elettronici: tre donne uccise in un mese per problemi di connessione ai dispositivi. Sinner re d'Arabia, batte Alcaraz e vince il Six King's Slam. Serie A: Juve e Milan battono Udinese e Lazio. Napoli ad Empoli per retare capolista. Stasera il big match Roma-Inter. Moto Gp, vince Marc Marquez davanti a Martin e Bagnaia che adesso è a 20 punti dalla vetta. Formula 1, Norris in pole davanti a Verstappen, seconda fila tutta Ferrari.