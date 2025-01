I titoli di Sky TG24 del 21 gennaio 2025 - edizione h19

Nel primo giorno da presidente Donald Trump vara 100 decreti. Tra le misure la grazia ai rivoltosi di Capitol Hill e l'uscita degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima. Zelensky da Davos avverte l'Europa: si dia una mossa se vuole ancora contare, dice. "Pronti a negoziare sul commercio" annuncia Ursula Von der Leyen che difende l'accordo di Parigi. Nel terzo giorno di tregua a Gaza Israele lancia una nuova operazione militare in Cisgiordania: per fermare l'asse iraniano, spiega Netanyahu. Sabato liberi altri ostaggi. Processo Regeni, nell'udienza di oggi la testimonianza choc in aula della madre: quando feci il riconoscimento vidi sul suo corpo i segni brutali delle torture. A Palermo, tredicenne violentata da un ragazzo più grande. La giovane si era allontanata dall'ospedale dove era ricoverata in neuropsichiatria dopo una lite con la madre. Caos treni, informativa urgente di Salvini alla Camera. Il ministro delle Infrastrutture difende il suo operato: ferrovie bersaglio da anni, l'Italia non si farà intimorire, dice. Torna la Champions League su Sky. In campo Atalanta-Sturm Graz. Alle 21:00 Bruges-Juventus e Bologna-Borussia Dortmund. Domani tocca a Milan e Inter contro Girona e Sparta Praga. Australian Open, gli azzurri Bolelli e Vavassori conquistano la semifinale nel doppio. Domani tornano in campo Sinner e Sonego. Tutti i match live sui canali 210 e 211 di Sky.