I titoli di Sky Tg24 del 21 novembre: edizione delle 8

Raid israeliani nel nord di Gaza, colpita un'area residenziale vicino a un ospedale: oltre 60 i morti, la maggior parte sono donne e bambini. Più di 100 i feriti. Commissione Europea, raggiunta in extremis l'intesa tra popolari e socialisti sui vicepresidenti Fitto e Ribeira. "È una vittoria per l'Italia" esulta Meloni. L'Ucraina usa anche i missili britannici contro il territorio russo. Riapre l'ambasciata americana a Kiev. Per Tajani le decisioni di Washington sulle armi "sono giustificabili". La squadra di Trump. Ancora bufera su Gaetz alla Giustizia dopo diverse accuse a sfondo sessuale. Intanto il bitcoin sfonda per la prima volta la soglia dei 95mila dollari. Stretta su telefono e alcol alla guida, obbligo di casco e assicurazione per i monopattini. Il nuovo codice della strada è legge critiche da opposizioni ed associazioni. Il giallo sulla 15enne trovata morta a Piazza Armerina. Per gli inquirenti sono "anomale" le modalità del suicidio. Sequestrati i telefoni di otto amici della ragazza. Torturavano i detenuti più problematici nel carcere di Trapani: arrestati 11 agenti, 14 sospesi. "Violenza usata come metodo per garantire l'ordine", denuncia la Procura. Tennis, le azzurre sul tetto del mondo conquistano la Billie Jean King Cup. L'Italia della Coppa Davis a caccia del secondo titolo consecutivo: oggi la sfida ai quarti con l'Argentina.